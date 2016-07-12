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Минчанин обезглавил щенка овчарки, возбуждено уголовное дело

12 июля 2016 09:47
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Новости Беларуси. Шокирующее своей жестокостью происшествие произошло в Минске в конце июня. Хозяйка квартиры, вернувшись домой, не нашла двухмесячного щенка немецкой овчарки. На полу женщина заметила пятна, похожие на кровь.

Подозрение пало на 54-летнего мужчину, который проживал в квартире.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие супруги, сына, невестки и малолетних внуков, он сорвал злость на животном. Щенка он убил в тамбуре квартиры.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении мужнины, который умертвил щенка в подъезде дома в Минске. Действия мужчины квалифицированы по двум составам: жестокое обращение с животным и хулиганство. Следствием установлено, что вечером 25 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения минчанин 1961 года рождения в тамбуре квартиры отделил голову щенка от туловища, после чего выбросил на всеобщее обозрение на лестничный марш входа в подъезд. 

Напомним, минувшей весной белорусов шокировала история о собаке, которую нашли повешенной в Речицком районе. Здесь подробнее.

# происшествия # Вандализм и живодерство # Юлия Гончарова

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