Последствия штормового ветра устраняют на Витебщине: электричество уже восстановлено в 270 деревнях

Новости Беларуси. В Витебской области ликвидируют последствия разгула стихии. 11 июля сильный ветер разрушил крыши не менее 20 строений. Есть пострадавшие.

Три человека госпитализированы.

Основной удар пришёлся на Шарковщинский район. Смерч переворачивал машины, подъёмные краны, торговые киоски, сметая всё на своём пути.

Для ликвидации последствий обрушений задействовано 120 человек.

От непогоды также пострадали населённые пункты в Минской и Гродненской областях. Ночные дождь, гроза и ветер оставили без электричества более 300 деревень. В 30 из них света нет и на данный момент. Ведутся восстановительные работы.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 12 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.