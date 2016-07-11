Торнадо пронесся по Витебской области: разбиты окна, сметены крыши

Новости Беларуси. Начнём выпуск с редчайшего для Беларуси погодного явления. Около двух часов назад над некоторыми районами Витебской области пронесся сильнейший ветер разрушительной силы. По внешнему виду он напоминал гигантскую вращающуюся воронку, которая сметала всё на своем пути. Сильнейший вихрь разрушил несколько построек, смёл крыши домов и разбил стекла.

Основной удар стихии пришёлся на Шарковщинский район (последствия стихии - здесь подробнее).

Также пострадали Глубокский и Браславский. Сейчас здесь работают аварийные бригады. Энергетики восстанавливают поврежденное электроснабжение.

Как сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ синоптики, природа такого погодного явления схожа с торнадо. Гигантский вихрь образовался из-за столкновения холодных воздушных масс с теплыми.

После затяжного похолодания в Беларусь стремительно возвращается аномальная жара. Уже завтра по югу страны будет до +36.