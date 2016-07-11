В Шарковщинском районе ветер переворачивал машины и сносил крыши: реакция очевидцев

Новости Беларуси. В понедельник вечером над некоторыми районами Витебской области пронесся сильнейший ветер разрушительной силы. Он напоминал гигантскую вращающуюся воронку, которая сметала всё на своем пути.
Пользователи социальных сетей – очевидцы произошедшего – говорят, что явление, скорее, напоминало смерч, чем просто порывистый ветер. Разрушены здания, с домов сорваны крыши, разбиты окна.
Источник: instagram.com/vasilewitch.n/
Последствия стихии устраняют две аварийные бригады.
Пресс-служба Витебского областного управления МЧС:
Сегодня 11 июля с 16-00 до 16-30 в результате порывистого ветра, прошедшего по территории Шарковщинского района Витебской области зафиксировано повреждение кровель 20 жилых домов в г.п. Шарковщина, 3 животноводческих ферм в д. Марки Шарковщинского района; на станции Щарковщина произошло опрокидывание двух козловых кранов. Произошло аварийное отключение 2 ЛЭП, 22 ТП, 8 населенных пунктов, 2 ферм. Порывистый ветер достигал 16 м/с.
Жителей области просят соблюдать меры предосторожности, плотно закрыть окна и балконы, спрятать в гаражи автомашины и по возможности не выходить на улицу.