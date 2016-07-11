В Шарковщинском районе ветер переворачивал машины и сносил крыши: реакция очевидцев

Новости Беларуси. В понедельник вечером над некоторыми районами Витебской области пронесся сильнейший ветер разрушительной силы. Он напоминал гигантскую вращающуюся воронку, которая сметала всё на своем пути.

Пользователи социальных сетей – очевидцы произошедшего – говорят, что явление, скорее, напоминало смерч, чем просто порывистый ветер. Разрушены здания, с домов сорваны крыши, разбиты окна.