Минчанин из-за обиды на бизнес-партнеров украл из интим-магазина 7560 рублей

Новости Беларуси. Мужчина обиделся на коллег по бизнесу и украл деньги из их интим-магазина.

По информации ГУВД Мингорисполкома, за кражу был задержан 40-летний минчанин. Он украл 7560 рублей.

Установлено, что подозреваемый взломал входную дверь магазина и совершил кражу. Во время задержания мужчина рассказал, что он – один из учредителей организации. Кроме него учредителями являются еще два человека.

По словам задержанного, коллеги исключили его из состава учредителей, тем самым поступили неправомерно по отношению к нему. Мужчина решил таким способом вернуть деньги, которые он вложил в общий бизнес.

Торговая точка принадлежала одному из соучредителей, поэтому мужчине не составило труда беспрепятственно попасть в магазин, так как он там неоднократно бывал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В середине мая серийный вор-домушник задержан в Минске.