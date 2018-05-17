В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»

Новости Беларуси. Утром 16 мая спасателям сообщили о загорании «Газели» на автозаправочной станции в Волковыске.

Фото: Гродненское ОУМЧС

По сведениям Гродненского ОУМЧС, пожарные прибыли к месту инцидента за четыре минуты. На тушение пожара понадобилось около 15 минут.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Огнём повреждёны моторный отсек и салон, а также лакокрасочное покрытие машины.

Фото: Гродненское ОУМЧС

По словам водителя, он двигался из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. По пути мужчина заехал на АЗС и заправил транспортное средство газом. Когда после этого водитель завёл двигатель, гражданин услышал громкий хлопок. Мужчина отъехал от АЗС и вызвал спасателей.

Фото: Гродненское ОУМЧС