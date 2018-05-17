В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»

Новости Беларуси. Утром 16 мая спасателям сообщили о загорании «Газели» на автозаправочной станции в Волковыске.
Новости Беларуси. Утром 16 мая спасателям сообщили о загорании «Газели» на автозаправочной станции в Волковыске.
Фото: Гродненское ОУМЧС
По сведениям Гродненского ОУМЧС, пожарные прибыли к месту инцидента за четыре минуты. На тушение пожара понадобилось около 15 минут.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Огнём повреждёны моторный отсек и салон, а также лакокрасочное покрытие машины.
Фото: Гродненское ОУМЧС
По словам водителя, он двигался из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. По пути мужчина заехал на АЗС и заправил транспортное средство газом. Когда после этого водитель завёл двигатель, гражданин услышал громкий хлопок. Мужчина отъехал от АЗС и вызвал спасателей.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Выясняется причина возгорания.
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