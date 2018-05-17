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В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»

17 мая 2018 08:50
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Новости Беларуси. Утром 16 мая спасателям сообщили о загорании «Газели» на автозаправочной станции в Волковыске.  

В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, пожарные прибыли к месту инцидента за четыре минуты. На тушение пожара понадобилось около 15 минут.  

В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Огнём повреждёны моторный отсек и салон, а также лакокрасочное покрытие машины.  

В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

По словам водителя, он двигался из центрального узла связи Волковыска в отделение связи Свислочи. По пути мужчина заехал на АЗС и заправил транспортное средство газом. Когда после этого водитель завёл двигатель, гражданин услышал громкий хлопок. Мужчина отъехал от АЗС и вызвал спасателей.  

В Волковыске на АЗС загорелась «Газель»-10

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания.  

На неделе в Бресте загорелся троллейбус.  

Водитель самостоятельно потушил огонь – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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