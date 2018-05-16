Из последней квартиры он похитил 22 iPhone и 4 планшета. Серийный вор-домушник задержан в Минске

Новости Беларуси. Задержан 37-летний минчанин, которого подозревают в совершении серии квартирных краж.

По информации ГУВД Мингорисполкома, мужчину задержали на автомойке, где он работал, после совершения кражи из квартиры по улице Налибокская. Оттуда злоумышленник похитил 22 iPhone и 4 планшета. Один из мобильных телефонов мужчина взял себе, второй – дал подруге, а остальные спрятал в ее автомобиле.

В машине минчанина были обнаружены устройства для вскрытия замков, дверей, а еще сердцевина замка с последней кражи.

Место происшествия было осмотрено специалистами. Назначен ряд экспертиз.

Было установлено, что мужчина также причастен к совершению серии аналогичных краж на территории Фрунзенского и Первоймаского районов Минска на протяжении 2 лет. С 2016 по 2018 год он совершал кражи с промежутком в 3 или 6 месяцев.

Минчанин попадал в чужие квартиры либо взламывая двери, либо вырывая сердцевину замка. Мужчина похищал золото и деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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