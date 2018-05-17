Под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище

Новости Беларуси. В Червенском районе Peugeot 207 повредил несколько надгробий на кладбище.
Новости Беларуси. В Червенском районе Peugeot 207 повредил несколько надгробий на кладбище.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, при обгоне рейсового автобуса Peugeot съехал на обочину. Машину занесло, она оказалась за пределами проезжей части и наехала на бетонное ограждение кладбища. Транспортное средство перевернулось, попутно повредив несколько надгробий.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
За рулём Peugeot находилась 32-летняя жительница Червеня. Гражданка была пристёгнута ремнём безопасности. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.
Весной 2018 года в Червенском районе машина врезалась в дом.
Водитель погиб – здесь подробности.