Под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище

Новости Беларуси. В Червенском районе Peugeot 207 повредил несколько надгробий на кладбище.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, при обгоне рейсового автобуса Peugeot съехал на обочину. Машину занесло, она оказалась за пределами проезжей части и наехала на бетонное ограждение кладбища. Транспортное средство перевернулось, попутно повредив несколько надгробий.

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома