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Под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище

17 мая 2018 12:33
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Новости Беларуси. В Червенском районе Peugeot 207 повредил несколько надгробий на кладбище.  

Под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, при обгоне рейсового автобуса Peugeot съехал на обочину. Машину занесло, она оказалась за пределами проезжей части и наехала на бетонное ограждение кладбища. Транспортное средство перевернулось, попутно повредив несколько надгробий.  

Под Червенем Peugeot занесло, и автомобиль оказался на кладбище-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома  

За рулём Peugeot находилась 32-летняя жительница Червеня. Гражданка была пристёгнута ремнём безопасности. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.  

Весной 2018 года в Червенском районе машина врезалась в дом.  

Водитель погиб – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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