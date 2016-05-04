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В Минске загорелся частный дом: из огня спасли беременную, женщина госпитализирована

04 мая 2016 13:45
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Минске. Несколько часов назад на 4-й улице Щорса  горел частный двухэтажный дом. По словам очевидцев, пламя мгновенно охватило деревянную кровлю здания.

На место прибыли пожарные расчёты. В доме в тот момент находилась беременная женщина. Её удалось эвакуировать. С признаками отравления продуктами горения ее отвезли в больницу. Во дворе дома в момент, когда вспыхнул пожар, находилась маленькая девочка.  Она не пострадала.

На месте продолжают работать спасатели, выясняя причины возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидцы:
Мгновенно крыша загорелась, за секунды практически сгорел дом. Девочка была на улице, мы ее забрали, вызвали скорую, пожарную. У девочки небольшой стресс. Первым приехал полковник, который проезжал мимо. Он и пошел в дом выносить людей.

Я уже выскочила, оказывается, здесь соседи пожарную стали вызывать. Хорошая семья, хорошие работящие люди! Что случилось, мы не знаем.

# происшествия # Пожар в Минске

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