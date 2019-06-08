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В Витебске милиционер спас мужчину, который пытался спрыгнуть с моста

08 июня 2019 06:58
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Новости Беларуси. В Витебске сотрудник милиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к правоохранителю подбежал очевидец, который указал в сторону моста Блохина и сказал, что там гражданин взобрался на перила. Милиционер незамедлительно отправился проверить положение дел.  

По словам сотрудника милиции, мужчина свесился с перил и находился в отрешённом состоянии, игнорируя происходящее вокруг. Правоохранитель подошёл к нему, обхватил и снял с перил. Оказавшись снова на тротуаре, гражданин расплакался.  

Уточняется, что на отчаянный шаг 32-летнего мужчину толкнули личные мотивы. Сперва он был доставлен в отдел милиции, а затем передан медикам.  

Весной 2019 года в Гродно 19-летний студент хотел спрыгнуть с крыши.  

Юношу убедили не делать этого – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

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