В Витебске милиционер спас мужчину, который пытался спрыгнуть с моста

Новости Беларуси. В Витебске сотрудник милиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, к правоохранителю подбежал очевидец, который указал в сторону моста Блохина и сказал, что там гражданин взобрался на перила. Милиционер незамедлительно отправился проверить положение дел.

По словам сотрудника милиции, мужчина свесился с перил и находился в отрешённом состоянии, игнорируя происходящее вокруг. Правоохранитель подошёл к нему, обхватил и снял с перил. Оказавшись снова на тротуаре, гражданин расплакался.

Уточняется, что на отчаянный шаг 32-летнего мужчину толкнули личные мотивы. Сперва он был доставлен в отдел милиции, а затем передан медикам.

Весной 2019 года в Гродно 19-летний студент хотел спрыгнуть с крыши.