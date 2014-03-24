Мик Джаггер довел возлюбленную до самоубийства?

Новости США. Тело дизайнера Лоурен Скотт было найдено в ее манхэттенской квартире в прошлый понедельник. Вокруг горла женщины был намотан черный атласный шарф.

Предсмертной записки рядом с телом не обнаружено. Спустя несколько дней судмедэксперты подтвердили факт самоубийства.

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Что толкнуло возлюбленную Джаггера на такой отчаянный шаг?

Официальные источники пока не дают комментариев.

Журналисты различных изданий уже вторую неделю «предлагают» свои версии произошедшего.

Так, на следующий день после трагедии американская пресса распространила информацию о том, что Скотт решила свести счеты с жизнью из-за долгов.

Кстати, на днях Джаггер заплатил 6,6 миллионов долларов, тем самым погасив долги своей подруги Лорен Скотт и не дав приставам арестовать ее нью-йоркскую квартиру.

24 марта появилась новая версия, согласно которой в смерти Лоурен обвиняют самого Джаггера.

Автор логотипа легендарной группы Rolling Stones Руби Мазур в интервью The New York Post рассказал, что сам когда-то из-за Мика пытался покончить жизнь самоубийством.

Как оказалось, несколько десятилетий Мазур пытался судиться с Джаггером из-за прав на логотип группы.

В результате череды скандалов дизайнер попытался отравиться газом в собственной квартире, но тогда его спас брат.

Руби Мазур, дизайнер:

В конце 80-х я жил в Нью-Йорке, ходил по клубам. Меня представляли как создателя «рта и языка» для Stones, но затем я возвращался в свою унылую квартирку. Придумав самый известный логотип в мире, я оставался абсолютно нищим. Если бы не мой брат, то я бы был сейчас там, где Лоурен. Когда Мик говорит, что она была его родственной душой, то я смеюсь. Была бы она ему так дорога, если бы у нее были долги на 6 миллионов долларов.

По информации интернет-издания E!, Скотт будет похоронена в Лос-Анджелесе. Дата пока не сообщается.

Джаггер уже прилетел на западное побережье, чтобы подготовить церемонию.

К нему присоединились его дети – дочери Карис, Элизабет, Джорджия Мэй, Джейд и сын Джеймс.

С тревожной новости началось утро 22 марта в Гомеле. В 9 часов в милицию поступило сообщение о взрыве.

ЧП произошло в однокомнатной малосемейке в девятиэтажном доме.

Прибывшие медики обнаружили двух пострадавших.

С ожогами разной степени тяжести мужчина и женщина госпитализированы. Смотрите видео.