В Минске наркотик «Кислый дьявол» забрал души 7 человек

Новости Беларуси. Медики и право-охранители бьют тревогу. Курительные смеси, спайсы, марки... Разновидность последних — это «Кислый дьявол» — с начала года унес семь жизней. По своим последствиям синтетические наркотики даже опаснее натуральных аналогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавший от наркотиков:

Если бы на часа три позже привезли — я мог бы умереть. Я не предполагал, что так будет. Половину вечера не помню, у меня как будто крышу снесло. Мне очень стыдно перед родителями. Я их так подвел. Хочу завязать с эти всем.

Паше — 20. Две недели назад его жизнь могла оборваться. В реанимацию он попал после употребления так называемых «марок». Их молодой человек заказал с приятелями через интернет. Кстати, Паша не скрывает, впервые синтетические наркотики попробовал два года назад. Старался держаться, но раз в месяц — стабильно срыв. Последний действительно мог стать последним событием в его жизни.

В токсикологическое отделение Минской больницы скорой помощи молодого человека доставили правоохранители. Такие пациенты, как наш герой, здесь не редкость. В среднем около семидесяти случаев в месяц. Как правило, это молодые люди до 25 лет, подавляющее большинство — мужчины.

Каждая вторая история болезни содержит рапорт милиции и идентичный диагноз — острый психоз.

Аркадий Костюкевич, врач-реаниматолог отделения токсикологии Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Как правило, это чувство страха. Им, якобы, кто-то угрожает. Понятно, что если человек с острым отравлением курительной смесью в психозе и поступил к нам, то, в первую очередь, мы его фиксируем. Для того, чтобы защитить его от самого себя и защитить медперсонал. Больным ставится капельница, проводится инфузионная терапия. При необходимости вводятся седативные препараты.

Приступ паники нередко приводит к попытке суицида. Аукнуться употребление наркотика может и потом. Среди последствий: рак губы и слизистой оболочки рта, нарушение репродуктивной системы. Впрочем, в первую очередь психотропы разрушают функции мозга: человек, даже если его удается спасти, рискует превратиться в растение.

Игорь Григорьев, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В 8 раз чаще при выходе из психоза дети становятся шизофрениками. Девочки, употреблявшие подобные вещества, рождают мертвый плод или же у детей диагностируют лейкозы.

Курительные смеси, спайсы, "марки", вопреки рекламе, они изготавливаются кустарным способом. Непонятный состав, непонятная дозировка. Это своего рода русская рулетка. Выстрелить может уже с первого раза. Кто-то сходит с ума, кто-то выходит в окно, а кого-то уже не откачают.

Статистка по Минску с начала года: семеро молодых людей умерли после употребления марок с изображением на ней красного дьявола.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

По фактам смертей проводились и проводятся проверки. При получении необходимой достоверной информации возбуждались уголовные дела по фактам сбыта психотропных веществ. Мы дадим правовую оценку действиям лиц вследствие причинения смерти по неосторожности.

После сильнейшей интоксикации Паша потерял 10 килограммов. Впрочем, реабилитация уже дает результат: парень хвастается хорошим аппетитом и личным достижением — бросил курить. Паша надеется, что в конце недели его выпишут. Уж очень хочется домой. Дальше — работа с психологом, но главное — работа над самим собой началась.