В Гомеле мужчина, рыбачивший под ЛЭП, получил тяжёлые ожоги

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина, который рыбачил под ЛЭП, получил тяжелые ожоги.

Об этом сообщает «Гомельэнерго». Происшествие случилось двадцать седьмого июня. Рыбачивший мужчина приблизился удочкой к проводам ВЛ на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги.

Пострадавший был госпитализирован. Устанавливается его личность.

С начала года в стране это шестой случай, когда люди получают травмы из-за ловли рыбы вблизи ЛЭП.