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В Гомеле мужчина, рыбачивший под ЛЭП, получил тяжёлые ожоги

28 июня 2018 10:14
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина, который рыбачил под ЛЭП, получил тяжелые ожоги.

Об этом сообщает «Гомельэнерго». Происшествие случилось двадцать седьмого июня. Рыбачивший мужчина приблизился удочкой к проводам ВЛ на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги.

Пострадавший был госпитализирован. Устанавливается его личность.

С начала года в стране это шестой случай, когда люди получают травмы из-за ловли рыбы вблизи ЛЭП.

В конце мая в Чаусском районе мужчину ударило током во время рыбалки (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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