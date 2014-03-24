Три слона сбежали из цирка и разгромили несколько иномарок

Новости США. Слоны сбежали из цирка в американском городе Сент-Луис штата Миссури.

Беглецов смогли поймать только спустя 45 минут.

За это время животные успели повредить несколько автомобилей, принадлежащих сотрудникам цирка.

Сейчас в цирке подсчитывают сумму принесенного ущерба. Однако уже известно, что наказывать слонов не будут.

«Работать со слонами, все равно что с людьми – они многое понимают и помнят», – отмечает дрессировщик Кристиан Гартнер.

Приручить слона невозможно, но можно воспитать его с самого детства так, что он выполнит даже самые сложные цирковые трюки.

Воспитывать артистов начинают еще с двух-трех лет, когда они еще слонята.

Разумеется, чтобы научить слона сложным номерам, потребуется не один год под профессиональным и чутким руководством. Как дрессировщики воспитывают слонов, вы узнаете из видео.