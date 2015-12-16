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Что толкнуло 19-летнего сына миллиардера на убийство собственной матери: подробности чудовищной трагедии

16 декабря 2015 17:41
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Новости России. В Казани расследуют резонансное уголовное дело, обвиняемым по которому проходит 19-летний Егор Сосин, сын миллиардера Игоря Сосина.

10 декабря около полуночи в один из полицейских участков Казани обратились работники пятизвездочного гостиничного комплекса.

Сотрудники отеля жаловались на неадекватное поведение одного из своих постояльцев.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в коридоре молодого человека. Он был в явном алкогольном или наркотическом опьянении. 

В номере дебошира полицейские нашли тело 44-летней женщины, его матери. На теле погибшей – многочисленные синяки и ссадины, смерть наступила в результате удушения.

По предварительным данным, женщину лишили жизни проводом от зарядного устройства.

Что толкнуло 19-летнего сына миллиардера на убийство собственной матери: подробности чудовищной трагедии -1

В номере обнаружили несколько пузырьков с таблетками. Все препараты отправлены на экспертизу.

Анастасия Сосина, как сообщают российские издания,

после развода с мужем-олигархом увлеклась эзотерикой и медитативными практиками.

В столицу Татарстана она приехала вместе с сыном Егором на семинар «по комплексному погружению на новый уровень восприятия действительности». Сын утверждает, что в момент убийства он находился под воздействием сильнодействующих препаратов, которые дала ему мать. 

Егор Сосин, подозреваемый:
Мама мне давала таблетки какие-то. Дальше в отеле начались, какие-то непонятные вещи, галлюцинации.

Как избивал и душил родную мать, Егор не помнит.

По записям с камер видеонаблюдения установлено, что в день убийства в номер, кроме женщины и ее сына, никто не заходил.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Друзья Егора рассказывают, что молодой человек тяжело переживал развод родителей.

Когда злился, себя не контролировал. Выпускник престижной лондонской бизнес-школы частенько закатывал истерики и пускался во все тяжкие. Мать, в надежде наладить отношения, стала искать ответы в нетрадиционной семейной психотерапии. 

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Егор Сосин # Игорь Сосин

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