Что толкнуло 19-летнего сына миллиардера на убийство собственной матери: подробности чудовищной трагедии

Новости России. В Казани расследуют резонансное уголовное дело, обвиняемым по которому проходит 19-летний Егор Сосин, сын миллиардера Игоря Сосина.
10 декабря около полуночи в один из полицейских участков Казани обратились работники пятизвездочного гостиничного комплекса.
Сотрудники отеля жаловались на неадекватное поведение одного из своих постояльцев.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в коридоре молодого человека. Он был в явном алкогольном или наркотическом опьянении.
В номере дебошира полицейские нашли тело 44-летней женщины, его матери. На теле погибшей – многочисленные синяки и ссадины, смерть наступила в результате удушения.
По предварительным данным, женщину лишили жизни проводом от зарядного устройства.
В номере обнаружили несколько пузырьков с таблетками. Все препараты отправлены на экспертизу.
Анастасия Сосина, как сообщают российские издания,
после развода с мужем-олигархом увлеклась эзотерикой и медитативными практиками.
В столицу Татарстана она приехала вместе с сыном Егором на семинар «по комплексному погружению на новый уровень восприятия действительности». Сын утверждает, что в момент убийства он находился под воздействием сильнодействующих препаратов, которые дала ему мать.
Егор Сосин, подозреваемый:
Мама мне давала таблетки какие-то. Дальше в отеле начались, какие-то непонятные вещи, галлюцинации.
Как избивал и душил родную мать, Егор не помнит.
По записям с камер видеонаблюдения установлено, что в день убийства в номер, кроме женщины и ее сына, никто не заходил.
В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Друзья Егора рассказывают, что молодой человек тяжело переживал развод родителей.
Когда злился, себя не контролировал. Выпускник престижной лондонской бизнес-школы частенько закатывал истерики и пускался во все тяжкие. Мать, в надежде наладить отношения, стала искать ответы в нетрадиционной семейной психотерапии.