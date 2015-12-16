Что толкнуло 19-летнего сына миллиардера на убийство собственной матери: подробности чудовищной трагедии

В номере дебошира полицейские нашли тело 44-летней женщины, его матери. На теле погибшей – многочисленные синяки и ссадины, смерть наступила в результате удушения.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в коридоре молодого человека. Он был в явном алкогольном или наркотическом опьянении.

Сотрудники отеля жаловались на неадекватное поведение одного из своих постояльцев.

10 декабря около полуночи в один из полицейских участков Казани обратились работники пятизвездочного гостиничного комплекса.

В номере обнаружили несколько пузырьков с таблетками. Все препараты отправлены на экспертизу.



Анастасия Сосина, как сообщают российские издания,

после развода с мужем-олигархом увлеклась эзотерикой и медитативными практиками.

В столицу Татарстана она приехала вместе с сыном Егором на семинар «по комплексному погружению на новый уровень восприятия действительности». Сын утверждает, что в момент убийства он находился под воздействием сильнодействующих препаратов, которые дала ему мать.



Егор Сосин, подозреваемый:

Мама мне давала таблетки какие-то. Дальше в отеле начались, какие-то непонятные вещи, галлюцинации.

Как избивал и душил родную мать, Егор не помнит.

По записям с камер видеонаблюдения установлено, что в день убийства в номер, кроме женщины и ее сына, никто не заходил.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Друзья Егора рассказывают, что молодой человек тяжело переживал развод родителей.

Когда злился, себя не контролировал. Выпускник престижной лондонской бизнес-школы частенько закатывал истерики и пускался во все тяжкие. Мать, в надежде наладить отношения, стала искать ответы в нетрадиционной семейной психотерапии.