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МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало

28 марта 2025 10:40
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В эти дни в Мьянме с официальным визитом находится белорусская военная делегация. В Министерстве обороны сообщили, что в результате землетрясения представители нашей страны не пострадали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало-2

В пресс-службе белорусского МИД также сообщили, что информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате катаклизма в Таиланде и Мьянме не поступало. Наши дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами затронутых землетрясением стран. К работе подключены почетные консулы в Бангкоке и Янгоне. Функционирует постоянный телефон для экстренной связи. 

МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало-4

Телефон для экстренной связи Посольства Беларуси во Вьетнаме +84 93 646 44 32.

# Землетрясение # Беларусь-Мьянма # Беларусь-Таиланд # МИД Беларуси

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