МИД: информации о пострадавших белорусах во время землетрясений в Таиланде и Мьянме не поступало

В эти дни в Мьянме с официальным визитом находится белорусская военная делегация. В Министерстве обороны сообщили, что в результате землетрясения представители нашей страны не пострадали, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пресс-службе белорусского МИД также сообщили, что информации о пострадавших гражданах Беларуси в результате катаклизма в Таиланде и Мьянме не поступало. Наши дипломаты поддерживают постоянный контакт с компетентными органами затронутых землетрясением стран. К работе подключены почетные консулы в Бангкоке и Янгоне. Функционирует постоянный телефон для экстренной связи.