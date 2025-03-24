Двое злоумышленников открыли стрельбу по посетителям ночного клуба в Хьюстоне. По сообщению полиции, все произошло ранним утром, когда посетители стали выходить из здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшие серьезно ранили как минимум шесть человек, после чего скрылись на внедорожнике. Четверо из пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.