Двое злоумышленников открыли стрельбу по посетителям ночного клуба в Хьюстоне. По сообщению полиции, все произошло ранним утром, когда посетители стали выходить из здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавшие серьезно ранили как минимум шесть человек, после чего скрылись на внедорожнике. Четверо из пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.
Джеймс Скелтон, помощник начальника полиции Хьюстона:
Пока мы не смогли задержать подозреваемых. Мы выясняем личности нападавших и их мотивы. Это дело расследуют следователи по особо важным делам полицейского управления Хьюстона. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
После этого происшествия власти города распорядились проверить работу всех ночных заведений. А многие из них даже закрыть, так как, по данным полиции, клубы и бары пользуются популярностью среди местных бандитских группировок.