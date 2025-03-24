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Двое злоумышленников открыли стрельбу по посетителям ночного клуба в Хьюстоне

24 марта 2025 08:40
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Двое злоумышленников открыли стрельбу по посетителям ночного клуба в Хьюстоне. По сообщению полиции, все произошло ранним утром, когда посетители стали выходить из здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавшие серьезно ранили как минимум шесть человек, после чего скрылись на внедорожнике. Четверо из пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

Двое злоумышленников открыли стрельбу по посетителям ночного клуба в Хьюстоне-2

Джеймс Скелтон, помощник начальника полиции Хьюстона:
Пока мы не смогли задержать подозреваемых. Мы выясняем личности нападавших и их мотивы. Это дело расследуют следователи по особо важным делам полицейского управления Хьюстона. Они изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

После этого происшествия власти города распорядились проверить работу всех ночных заведений. А многие из них даже закрыть, так как, по данным полиции, клубы и бары пользуются популярностью среди местных бандитских группировок.

# Новости США # Стрельба в США

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