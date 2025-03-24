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В Южной Корее из-за лесных пожаров уничтожено свыше 6 тыс. га земли

24 марта 2025 07:02
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В Южной Корее лесные пожары. На юго-востоке страны более 20 очагов возгораний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее из-за лесных пожаров уничтожено свыше 6 тыс. га земли-2

Ситуацию осложняет сильный ветер. По меньшей мере четыре человека погибли, шестеро получили ранения. Около полутора тысяч жителей эвакуированы. В тушении пожаров задействованы более 9 тысяч спасателей и 105 вертолетов. Огнем уже уничтожено свыше шести тысяч гектаров земли, регион объявлен зоной бедствия.

# Южная Корея # Пожар

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