Мощное землетрясение с эпицентром в Мьянме – 20 человек погибли

Мощное землетрясение с эпицентром в Мьянме потрясло юго-восточную Азию. Подземный толчок магнитудой 7,7 был таким сильным, что его ощутили как минимум в четырех странах. Спустя несколько минут последовал афтершок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за природного катаклизма десятки зданий превратились в руины. В столице Таиланда рухнула строящаяся многоэтажка. Под грудами бетона оказались погребены более 60 рабочих. Сообщается о погибшем. На месте катастрофы развернулась масштабная поисково-спасательная операция. В городе в целях безопасности приостановлена работа метро и аэропорта. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуируют спасатели.

Мы с семьей были дома, и здание вдруг начало сильно трясти и раскачивать. Я схватила детей и спряталась под столом, но это не помогло. Стал рушиться потолок, и нам пришлось покинуть квартиру. Мы не знаем, что будет дальше, не можем принять то, что к концу дня нам будет некуда вернуться. Нашего дома просто не стало.

О масштабных разрушениях сообщают и в Мьянме. Здесь бедствие унесло жизни 20 человек. Порядка 200 – среди пострадавших. Наибольший ущерб нанесен городу Мандалай, неподалеку от которого располагался эпицентр подземных толчков. Около пяти пролетов моста, соединяющего города Сагайн и Мандалай, оказались под водой. Частично разрушен исторический дворец. Метеорологический департамент страны ввел режим ЧП и предупредил о риске повторных толчков в ближайшее время. Масштаб ущерба еще предстоит оценить.