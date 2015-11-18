В пригороде Парижа завершилась крупнейшая антитеррористическая спецоперация – двое подозреваемых убиты, семеро задержаны

Новости Франции. Внимание мирового сообщества сегодня, 18 ноября, вновь приковано к Парижу. С самого утра и до обеда во французской столице продолжалась спецоперация. Главная цель антитеррористического рейда – поиск организаторов взрывов, которые сотрясли Париж 13 ноября. В итоге, двое подозреваемых в организации пятничных терактов убиты, семеро арестованы. Тем временем, радикалы пообещали новые взрывы, если Франция не прекратит бомбардировку подконтрольных им территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это утро началось во Франции с выстрелов. В пригороде столице, Сен-Дени, спецназ проводил антитеррористический рейд.

Очевидец:

В 4 утра я проснулся от оглушительным шума и выстрелов. Я вскочил с постели, открыл окно, высунул голову на улицу. Я хотел посмотреть, но полиция сказала мне закрыть окно. Я увидел полицию, работали пожарные. А потом мы узнали, что это были террористы, которых окружила полиция. Это продолжалось 30 минут.

Были перекрыты многие ведущие улицы в Сен-Дени, власти рекомендовали гражданам выбирать маршруты подальше от этого пригорода. Были закрыты школы и магазины.

По информации спецслужб, в одной из квартир укрылась группа предполагаемых боевиков, которые могли быть причастны к серии терактов в Париже.

Франсуа Молен, прокурор Парижа:

Во время расследования мы провели очень много работы. Прослушивание телефонов, видеонаблюдение, свидетельские показания – всё это указывало на то, что в конспиративной квартире в Сен-Дени может находиться предполагаемый организатор терактов в Париже Абдельхамид Абауда.

У французских силовиков была информация, что эта группа планировала устроить взрыв в деловом районе Парижа Дефанс. Готовились теракты в аэропорту «Шарль-де-Голль». Это сообщили источники следственных органов.

В ходе операции себя подорвала террористка-смертница с помощью «пояса шахида».

Очевидец:

Она была, бомба. Это точно. Полиция не убила ее, она взорвала себя. Я ее хорошо не разглядел. Но думаю, что она молода, потому что только молодые люди были арестованы.

В итоге, двое подозреваемых в организации пятничных терактов убиты, по меньшей мере семеро арестованы. Последние обвиняются в сотрудничестве с террористами, которые совершили кровавые атаки 13 ноября.

Бернар Казнев, министр внутренних дел Франции:

С четырех часов утра полицейский спецназ начал проводить операцию по нейтрализации боевиков. Уже всё закончено. В итоге, семь человек арестованы, двое погибли, в том числе женщина, которая привела в действие взрывное устройство.

В ходе штурма пострадали несколько полицейских. С легкими ранениями они были госпитализированы. После окончания спецоперация квартал еще был оцеплен полицейскими, школы и магазины оставались закрытыми. Не функционировал и общественный транспорт. А уже после президент и премьер-министр Франции собрали в Елисейском дворце экстренное совещание, а позже Олланд сделал заявление.

Франсуа Олланд, президент Франции:

События, которые произошли вновь подтверждают, что мы находимся в состоянии войны. Войны против терроризма, который сам решил принести нам войну. Это террористическая организация «Исламское государство». Она располагает оружием, финансовыми и нефтяными ресурсами, территорией. Она располагает сообщниками и, в том числе, в нашей стране.

Тем временем, радикалы бросили свой вызов. Они обещают новые теракты во Франции, если та не прекратит бомбардировку подконтрольных им территорий. Французский лидер намерен обсудить с Путиным и Обамой вопросы координации усилий по борьбе с группировкой «Исламское государство».