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48-летняя минчанка разделась догола и часами исцарапала два автомобиля такси

18 ноября 2015 13:33
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Новости Беларуси. Возвращаясь с вечеринки, подвыпившая женщина попросила двух водителей такси бесплатно доставить ее домой. Те отказались. Тогда дама

в качестве оплаты предложила оказать услуги интимного характера, но и в этот раз мужчины не согласились.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:
В ответ на отказы разгневанная женщина разделась догола и залезла на капот автомобиля. После чего сняла с руки часы и принялась царапать машины. В результате причинила ущерб владельцу иномарки «БМВ» на сумму более 4 миллионов белорусских рублей, а владельцу автомобиля «Ниссан» около 3 миллионов белорусских рублей.

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

За пьяную выходку ей грозит до трех лет лишения свободы.

# происшествия # Хулиганство # Наталья Ганусевич

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