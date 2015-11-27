В Кобринском районе в петле нашли тело 16-летней школьницы

Новости Беларуси. Трагедия в одном из сельских населенных пунктов Кобринского района. Вечером 19 ноября мать зашла в сарай и обнаружила тело 16-летней дочери, висящее в петле.

По предварительной версии, школьница свела счеты с жизнью.

Что толкнуло девочку на такой отчаянный шаг, пока не известно.



В школе о ней отзываются положительно. Говорят, что у десятиклассницы не было проблем ни с поведением, ни с успеваемостью. Также сообщается, что девочка проживала в частном доме вместе с мамой.

Накануне несчастья мама и дочь поругались.

Следователями опрошены родственники и знакомые школьницы, осмотрены её личные вещи. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суицид – далеко не всегда следствие серьёзной психической болезни.

Частая причина самоубийства – конфликты в семье, на работе и неприятности в учёбе.

Чувствительных юношей и девушек убивает несчастная любовь. Около 80% самоубийств были совершены в состоянии депрессии различной степени тяжести. В переходный период смены сезонов – осенью и весной – психика становится более уязвимой.

В РНПЦ психического здоровья действуют бесплатные «горячие линии» для оказания помощи людям в сложных ситуациях. Переживающим личную драму людям пригодятся номера: 8-801-100-16-11, 8-801-100-21-21. В этом государственном учреждении функционируют два стационарных психоневрологических отделения для лечения кризисных состояний.