22-летняя девушка убила беременную подругу детства и вырезала ребёнка из ее живота

Новости США. 22-летняя Эшли Уэйд задушила и нанесла несколько ударов ножом в шею и корпус своей подруги Анжелики Саттон. Она вырезала младенца из живота подруги детства.

22-летняя Анжелика Саттон была найдена в луже крови днём в доме подозреваемой в Бронксе. Полиция обнаружила пятна крови на лестнице и в ванной. На полу в коридоре была найдена плацента и нож, с помощью которого ее извлекли.

Погибшая была на последнем месяце беременности. К счастью, ребёнок выжил.

Уже известно, что малыша назвали Дженасисом. О мальчике заботятся в больнице в Бронксе.