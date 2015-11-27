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22-летняя девушка убила беременную подругу детства и вырезала ребёнка из ее живота

27 ноября 2015 14:34
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Новости США. 22-летняя Эшли Уэйд задушила и нанесла несколько ударов ножом в шею и корпус своей подруги Анжелики Саттон. Она вырезала младенца из живота подруги детства.

22-летняя Анжелика Саттон была найдена в луже крови днём в доме подозреваемой в Бронксе. Полиция обнаружила пятна крови на лестнице и в ванной. На полу в коридоре была найдена плацента и нож, с помощью которого ее извлекли.

Погибшая была на последнем месяце беременности. К счастью, ребёнок выжил.

Уже известно, что малыша назвали Дженасисом. О мальчике заботятся в больнице в Бронксе.

22-летняя девушка убила беременную подругу детства и вырезала ребёнка из ее живота -1

Что заставило Эшли Уэйд пойти на преступлении, неизвестно.

Однако перед этим убийством девушка притворялась, что беременна, и даже публиковала снимки с УЗИ.

Одна из подписей к ним, например, гласила: «Мой маленький милый пирожок».

Её ничего не подозревающий бойфренд поделился фото фальшивой сонограммы девушки у себя на странице в соцсети, подписав её «Жду не дождусь, когда увижу её». Мужчина также публиковал картинки с детской одеждой, сложенной аккуратно в ожидании появления ребёнка на свет...

Собственно, именно ему девушка позвонила и рассказала о преступлении. Парень вызвал полицию.

Эшли Уэйд проходит психиатрическую экспертизу.

Ей грозит обвинение в убийстве, незаконном аборте, повлекшем за собой смерть, и в хранении оружия, сообщает Sky News.

Перевод: Светлана Конашевская

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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