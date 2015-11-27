22-летняя девушка убила беременную подругу детства и вырезала ребёнка из ее живота

Новости США. 22-летняя Эшли Уэйд задушила и нанесла несколько ударов ножом в шею и корпус своей подруги Анжелики Саттон. Она вырезала младенца из живота подруги детства.
22-летняя Анжелика Саттон была найдена в луже крови днём в доме подозреваемой в Бронксе. Полиция обнаружила пятна крови на лестнице и в ванной. На полу в коридоре была найдена плацента и нож, с помощью которого ее извлекли.
Погибшая была на последнем месяце беременности. К счастью, ребёнок выжил.
Уже известно, что малыша назвали Дженасисом. О мальчике заботятся в больнице в Бронксе.
Что заставило Эшли Уэйд пойти на преступлении, неизвестно.
Однако перед этим убийством девушка притворялась, что беременна, и даже публиковала снимки с УЗИ.
Одна из подписей к ним, например, гласила: «Мой маленький милый пирожок».
Её ничего не подозревающий бойфренд поделился фото фальшивой сонограммы девушки у себя на странице в соцсети, подписав её «Жду не дождусь, когда увижу её». Мужчина также публиковал картинки с детской одеждой, сложенной аккуратно в ожидании появления ребёнка на свет...
Собственно, именно ему девушка позвонила и рассказала о преступлении. Парень вызвал полицию.
Эшли Уэйд проходит психиатрическую экспертизу.
Ей грозит обвинение в убийстве, незаконном аборте, повлекшем за собой смерть, и в хранении оружия, сообщает Sky News.
Перевод: Светлана Конашевская