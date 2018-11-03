МЧС: на стройке в Минске упал кран

Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.
Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не пострадал.
Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.
Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: twitter.com/112MINSK
Помощь спасателей не потребовалась. Причина падения крана неизвестна.
Фото: twitter.com/112MINSK
Весной 2018 года в Мозыре на пристани упал портовый кран.
Причиной стал сильный ветер – подробности здесь.