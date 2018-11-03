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МЧС: на стройке в Минске упал кран

03 ноября 2018 14:57
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Новости Беларуси. В Минске 3 ноября на стройке упал кран.  

Как сообщает МЧС в Twitter, инцидент произошёл по улице Освобождения. В результате случившегося никто не пострадал.  

МЧС: на стройке в Минске упал кран-1

Фото: twitter.com/112MINSK  

Помощь спасателей не потребовалась. Причина падения крана неизвестна.  

МЧС: на стройке в Минске упал кран-4

Фото: twitter.com/112MINSK  

Весной 2018 года в Мозыре на пристани упал портовый кран. 

Причиной стал сильный ветер – подробности здесь.  

# Строительство # происшествия # Фотофакт

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