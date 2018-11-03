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В Мстиславле 8-летний школьник едва не утонул в бассейне во время занятия

03 ноября 2018 07:35
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Новости Беларуси. 26 сентября в Мстиславле на уроке по плаванию едва не утонул младшеклассник.  

Как сообщает Следственный комитет, в тот день в одном из учебно-спортивных учреждений Мстиславля проходили занятия по плаванию в бассейне среди детей 2-3 классов.  

Примерно в полпятого вечера 19-летняя преподаватель ненадолго отвлеклась, а когда снова перевела взгляд на подопечных, обнаружила лежавшего под водой лицом вниз на глубине 30-40 см мальчика.  

8-летний ребёнок был незамедлительно извлечён из воды, ему была проведена сердечно-лёгочная реанимация, после чего пострадавшего доставили в больницу. У пациента была выявлена механическая асфиксия, которая вызвала комплекс угрожающих жизни состояний.  

В настоящее время школьник выписан из медучреждения, чувствует себя хорошо.  

Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РБ.  

Несколько лет назад в аквапарке Кобрина едва не утонула 7-летняя девочка.  

Второклассницу из-под воды достал отдыхавший – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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