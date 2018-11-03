В Столбцовском районе грузовик протаранил пропускавшие пешехода легковушки

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, Geely Emgrand под управлением 24-летнего жителя Барановичей остановился, чтобы пешеход смогла перейти дорогу. Следом за ним притормозил Lancia Zeta, за рулём которого находился 44-летний житель Ганцевичей.

Новости Беларуси. Утром 3 ноября в Столбцовском районе на трассе М1 грузовик с прицепом протаранил легковушку.

В это время перевозивший 20 тонн свеклы грузовик Volvo F12, которым управлял 55-летний житель Клецкого района, врезался в Lancia. От удара транспортное средство столкнулось с находившимся впереди автомобилем, после чего произошёл наезд на пешехода.

78-летняя жительница Столбцов погибла на месте. Госпитализирован 22-летний пассажир Geely, житель Барановичей. По сведениям Следственного комитета, также госпитализирован водитель этой машины.

Отмечается, что возле места ДТП установлены информационные панно с видом опасности для движения. А над проезжей частью в месте наезда – светодиодный дорожный знак в виде силуэта идущего пешехода.

По факту аварии проводится проверка.

Осенью 2018 года в Кировском районе столкнулись фура и микроавтобус.