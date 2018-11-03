При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей

Новости Беларуси. Три белоруса – один взрослый и двое детей – пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком в Краснодарском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации. Состояние пострадавших удовлетворительное.