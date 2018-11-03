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При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей

03 ноября 2018 12:30
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Новости Беларуси. Три белоруса – один взрослый и двое детей – пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком в Краснодарском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации. Состояние пострадавших удовлетворительное.

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-1

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-3

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-5

ЧП произошло на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на железнодорожные пути. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось.

Госпитализированы четыре человека, в том числе водитель грузовика, машинист и его помощник. 15 пассажиров обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. В момент аварии в поезде находились 650 человек, в том числе 188 детей.

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-8

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-10

При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей-12

# Авария в России # происшествия # Фотофакт

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