При столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком пострадали три белоруса, в том числе двое детей

Новости Беларуси. Три белоруса – один взрослый и двое детей – пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком в Краснодарском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации. Состояние пострадавших удовлетворительное.
ЧП произошло на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Грузовик проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на железнодорожные пути. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Столкновения избежать не удалось.
Госпитализированы четыре человека, в том числе водитель грузовика, машинист и его помощник. 15 пассажиров обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. В момент аварии в поезде находились 650 человек, в том числе 188 детей.