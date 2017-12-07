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В Житковичском районе по мосту через Припять остановлено движение автомобилей из-за трещины

07 декабря 2017 11:13
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Новости Беларуси. Мост в Житковичах через Припять находится в аварийном состоянии – он провис.

На мосту трещина. Движение по нему закрыто. 

Автомобилистам рекомендовано объезжать это место через Калинковичи, Лельчицкий или Лунинецкий районы, Пинск, Столин, Давид-Городок. А это крюк в 100 км.

По информации спасателей, длина моста составляет 888,7 метров, а ширина – 10 метров. Сотрудники МЧС рассылают СМС-сообщения жителям близлежащих районов.

Конструкции моста осматривают специалисты. По нему вскоре будет принято решение.

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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