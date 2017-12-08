Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла

Новости Беларуси. В Пружанском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась утром 7 декабря. Mazda выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущество грузовому автомобилю МАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель. Произошло столкновение.