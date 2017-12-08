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Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла

08 декабря 2017 07:47
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Новости Беларуси. В Пружанском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась утром 7 декабря. Mazda выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущество грузовому автомобилю МАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель. Произошло столкновение.

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

41-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda, погибла на месте ДТП. В салоне автомобиля также находилась 20-летняя дочь погибшей. Ее доставили в больницу. Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности.

Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

3 декабря в Житковичском районе в результате ДТП погибли три молодых парня – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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