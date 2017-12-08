Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла

Новости Беларуси. В Пружанском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась утром 7 декабря. Mazda выезжала со второстепенной дороги на главную и не предоставила преимущество грузовому автомобилю МАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель. Произошло столкновение.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
41-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda, погибла на месте ДТП. В салоне автомобиля также находилась 20-летняя дочь погибшей. Ее доставили в больницу. Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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