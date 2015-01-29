Мать и 9-летний ребенок погибли на пожаре в Новогрудском районе

Новости Беларуси. Ночью к жителям деревни Веселово Новогрудского района прибежал соседский мальчик. В его доме случился пожар, ребенок проснулся, услышав пожарный извещатель, и выбежал из горящего дома.

Внутри жилища оставались его мать и младший 9-летний брат-инвалид.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

Сообщение о пожаре в деревне Веселово на «101» поступило от соседей, к которым прибежал ребенок в 03-44 29 января. Когда к месту вызова прибыли спасатели, дом был охвачен пламенем. Внутри работники МЧС обнаружили погибшими хозяйку и мальчика 2005 года рождения, инвалида с детства. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие, стены, имущество в доме.



Что стало причиной пожара, предстоит установить.

В декабре прошлого года в Слуцком районе на пожаре погибла семья с маленьким ребенком.

Когда к месту ЧП прибыли спасатели, жилой дом горел открытым пламенем. Хозяин смог выбраться из жилища самостоятельно, однако уже через несколько минут медики констатировали его смерть. В пылающем доме сотрудники МЧС обнаружили тела супруги мужчины и 4-летней дочери.

По одной из версий возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности (смотрите видео).