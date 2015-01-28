В Минске мужчина молотком избил несостоявшегося квартиросъемщика

Новости Беларуси. Эта история началась со случайного знакомства. В Минске молодая пара остановила попутную машину. Водитель автомобиля согласился их подвезти. В ходе разговора выяснилось, что водитель ищет квартирантов в свою двухкомнатную квартиру.

Попутчики изъявили желание посмотреть жилье. Необычным условием хозяина квартиры оказалась просьба принести пакет с продуктами, чтобы отметить новое знакомство.

Светлана Билинская, пресс-офицер Первомайского РУВД:

В назначенное время с оговоренным пакетом молодые люди отправились смотреть предложенный вариант. Однако при встрече не удалось договориться по поводу суммы за аренду квартиры. Когда стало понятно, что решить спорный вопрос не получится, несостоявшиеся квартиранты предложили вернуть деньги, потраченные на продукты. Хозяин согласился отдать деньги при следующей встрече. Когда парень пришел за деньгами, его ожидал отнюдь недружественный прием. Хозяин квартиры вместе со своей знакомой облили пришедшего спиртосодержащей жидкостью, связали его и потребовали написать расписку. Серьезность намерений злоумышленники подтверждали ударами по пальцам рук потерпевшего молотком.

В милицию позвонили товарищи потерпевшего, которые остались ждать в подъезде. Услышав шум, они поспешили на помочь, но проникнуть в квартиру не удалось.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится проверка.

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