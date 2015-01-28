Минск: 29-летнего молодого человека, которого считали пропавшего без вести, зарубили топором

Новости Беларуси. 29-летний мужчина три дня не появлялся дома. Родственники запереживали: раньше у него случались загулы, но так, чтобы на три дня – впервые, поэтому поспешили обратиться в милицию.



ГУВД Мингорисполкома:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУВД и Фрунзенского РУВД были установлены и проверены контакты и связи молодого человека за последнее время. В результате этой работы сыщики пришли к выводу, что разыскиваемый стал жертвой убийства. По предварительной информации установлено, что преступление совершил 23-летний житель соседнего дома – приятель убитого.

Утром 21 января пропавший гостил у знакомого. Молодые люди распивали спиртное.

В какой-то момент между ними возникла ссора. Хозяин, не раздумывая, ударил гостя топором по голове.

Ночью он закопал тело в подвале своего дома. Тело обнаружили в ходе осмотра места происшествия. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 139, части 1 УК («Убийство»).

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло еще одно убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.