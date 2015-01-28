Прямой эфир

Минский район: в жилом доме взорвался котёл - один человек пострадал

28 января 2015 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 34-летний мужчина пострадал во время разрыва котла в Минском районе. Отопительный агрегат взорвался в пристройке к 2-этажному жилому дому. Во время происшествия там находились два человека - хозяйка усадьбы и ее племянник.

Мужчина оказался зажатым между строительными конструкциями. Для его освобождения потребовалась помощь спасателей.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Стало известным, что котел был самодельным и неисправным.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчина молотком избил несостоявшегося квартиросъемщика
28 января 2015 13:15

В Минске мужчина молотком избил несостоявшегося квартиросъемщика

Минск: 29-летнего молодого человека, которого считали пропавшего без вести, зарубили топором
28 января 2015 12:41

Минск: 29-летнего молодого человека, которого считали пропавшего без вести, зарубили топором

Установлена причина отключения электричества в жилых домах 28 января в Московском районе
28 января 2015 10:01

Установлена причина отключения электричества в жилых домах 28 января в Московском районе