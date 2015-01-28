Минский район: в жилом доме взорвался котёл - один человек пострадал

Новости Беларуси. 34-летний мужчина пострадал во время разрыва котла в Минском районе. Отопительный агрегат взорвался в пристройке к 2-этажному жилому дому. Во время происшествия там находились два человека - хозяйка усадьбы и ее племянник.

Мужчина оказался зажатым между строительными конструкциями. Для его освобождения потребовалась помощь спасателей.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.