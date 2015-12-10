Прямой эфир

Сразу три автомобиля сгорели этой ночью в разных районах Минска

10 декабря 2015 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу три автомобиля сгорели этой ночью в разных районах Минска. Один из них вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки на улице Голодеда. От автомобиля остался только обгоревший каркас.

Причиной же возгорания двух других автомобилей на улице Заславской называют поджог. Машины были припаркованы рядом. Какая из них загорелось первой, выясняют специалисты. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйка одного из авто – популярная белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, признается что приобрела машину совсем недавно и не успела застраховать.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мы выбежали во двор, увидели это все. Уже приехали машины МЧС, пожарные, милиция, потушили. Увидели, что половины нашей машины уже нет.

Игорь Жадан, супруг:
Страховка гражданская, конечно, есть, но, как нам сказали в Следственном комитете, сейчас будут вестись следственные действия, экспертизы, проверки.

Андрей Татур, заместитель начальника Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:
Было установлено, что загорелись два автомобиля, причем у одного был поврежден моторный отсек, а у другой – задний капот и салон. Рассматриваемая версия причины пожара – это поджог. В настоящее время документы для дальнейшего разбирательства переданы в Следственный комитет.

# происшествия # Фотофакт # Поджог автомобилей # Наталья Тамело # Андрей Татур

Другие новости рубрики

Все новости
В Жлобине две автомобилистки не смогли разъехаться на перекрестке — водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила мать с ребенком
09 декабря 2015 17:12

В Жлобине две автомобилистки не смогли разъехаться на перекрестке — водитель потеряла контроль над авто, выехала на тротуар, где сбила мать с ребенком

В Солигорске прилегающую к хлебозаводу улицу засыпало мукой
09 декабря 2015 14:57

В Солигорске прилегающую к хлебозаводу улицу засыпало мукой

«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона
09 декабря 2015 14:55

«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона