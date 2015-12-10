Новости Беларуси. Сразу три автомобиля сгорели этой ночью в разных районах Минска. Один из них вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки на улице Голодеда. От автомобиля остался только обгоревший каркас.

Причиной же возгорания двух других автомобилей на улице Заславской называют поджог. Машины были припаркованы рядом. Какая из них загорелось первой, выясняют специалисты. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйка одного из авто – популярная белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело, признается что приобрела машину совсем недавно и не успела застраховать.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мы выбежали во двор, увидели это все. Уже приехали машины МЧС, пожарные, милиция, потушили. Увидели, что половины нашей машины уже нет.

Игорь Жадан, супруг:

Страховка гражданская, конечно, есть, но, как нам сказали в Следственном комитете, сейчас будут вестись следственные действия, экспертизы, проверки.

Андрей Татур, заместитель начальника Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС:

Было установлено, что загорелись два автомобиля, причем у одного был поврежден моторный отсек, а у другой – задний капот и салон. Рассматриваемая версия причины пожара – это поджог. В настоящее время документы для дальнейшего разбирательства переданы в Следственный комитет.