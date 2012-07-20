Массовые демонстрации в Испании: акции прошли в 80 городах, в Мадриде начались беспорядки, около 30 человек ранены

Новости Испании. Испанию захлестнули массовые акции против мер жесткой экономии. Демонстрации прошли в 80 городах страны. Десятки тысяч человек выступали против увеличения налогов, уменьшения пособий по безработице и отмены премий госслужащим. Манифестанты требовали от правительства провести референдум и поинтересоваться у испанцев, согласны ли те с новыми мерами, направленными на сокращение дефицита госбюджета.

В Мадриде акция протеста переросла беспорядки. Демонстранты блокировали одну из улиц испанской столицы. Жгли мусорные баки, били витрины, после чего попытались перелезть через ограждение здания Конгресса депутатов. Но встретили отпор.

Чтобы разогнать разъяренных манифестантов, полиция была вынуждена применить резиновые пули и дубинки. Пострадали около 30 человек, десятки задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.