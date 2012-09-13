Массовые беспорядки у посольства США в Йемене. 1 человек погиб, десятки ранены

Новости Йемена. Один человек погиб и десятки получили ранения в ходе столкновений у посольства США в Йемене. Силам правопорядка удалось оттеснить разъяренную толпу от американского посольства. Однако пришлось применять водометы и даже огнестрельное оружие.

В осадном положении также американские дипмиссии в Тунисе, Судане, Марокко, Египте и Ливии. Поводом для эскалации напряженности стал американский фильм, фрагменты которого попали в Интернет. Его промоутером стал небезызвестный пастор из Флориды Терри Джонс. Именно его нападки на ислам и сожжение Корана в прошлом году привели в Афганистане к массовым погромам и убийствам на религиозной почве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.