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Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов

20 октября 2017 09:12
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Новости Грузии. По словам очевидцев, прозвучало не менее 10-ти выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов-1

Прибывшие на место происшествия медики и полицейские обнаружили пятерых пострадавших. Среди них оказался мажоритарный кандидат Джейхун Човдаров. Все раненые госпитализированы. В связи с тяжёлым состоянием, один из них будет переведён в столичную больницу.

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов-3

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Отмечу, в субботу в Грузии пройдут местные выборы. Гражданам страны предстоит выбрать мэров 64 городов и районов и представителей в совещательные органы местного самоуправления.

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов-5

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов-7

Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов-9

# Фотофакт # Выборы в Грузии

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