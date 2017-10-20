Предвыборный штаб партии «Грузинская мечта» подвергся вооруженному нападению накануне муниципальных выборов

Новости Грузии. По словам очевидцев, прозвучало не менее 10-ти выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. По словам очевидцев, прозвучало не менее 10-ти выстрелов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место происшествия медики и полицейские обнаружили пятерых пострадавших. Среди них оказался мажоритарный кандидат Джейхун Човдаров. Все раненые госпитализированы. В связи с тяжёлым состоянием, один из них будет переведён в столичную больницу.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Отмечу, в субботу в Грузии пройдут местные выборы. Гражданам страны предстоит выбрать мэров 64 городов и районов и представителей в совещательные органы местного самоуправления.