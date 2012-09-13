25-летний россиянин задолжал Брестской таможне 250 млн рублей за три автомобиля

Новости Беларуси. Россиянин задолжал Брестской таможне 250 миллионов рублей. В отношении 25-летнего гражданина, постоянно проживающего в Берлине, возбуждено уголовное дело. В вину ему вменяется неуплата таможенных платежей за три автомобиля, которые он ввез на территорию Таможенного союза в прошлом и в этом году.

Уклонившись от таможенных платежей, хозяин передал транспортные средства неустановленным лицам в Бресте. При этом образовалась существенная задолженность в сотни миллионов.

Гражданин России задержан, проводятся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.