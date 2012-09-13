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25-летний россиянин задолжал Брестской таможне 250 млн рублей за три автомобиля

13 сентября 2012 10:06
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Новости Беларуси. Россиянин задолжал Брестской таможне 250 миллионов рублей. В отношении 25-летнего гражданина, постоянно проживающего в Берлине, возбуждено уголовное дело. В вину ему вменяется неуплата таможенных платежей за три автомобиля, которые он ввез на территорию Таможенного союза в прошлом и в этом году.

Уклонившись от таможенных платежей, хозяин передал транспортные средства неустановленным лицам в Бресте. При этом образовалась существенная задолженность в сотни миллионов.

Гражданин России задержан, проводятся следственные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Криминал

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