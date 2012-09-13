Пожар в мебельном цехе в Новополоцке. Сгорело 200 квадратных метров площади

Новости Беларуси. В Новополоцке выясняют точные причины пожара, который произошел накануне в мебельном цехе на улице Армейской. К моменту прибытия спасателей огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В помещении было немало корпусной мебели из массива древесины.

На момент возникновения пожара в цеху было 15 человек. Никто из них не пострадал. Все они самостоятельно покинули помещение. На тушение ушло 45 минут. В результате огнем уничтожена мебель, закопчены стены, потолок, различное имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По данным МЧС, на плите без присмотра была оставлена емкость с горючей жидкостью на основе битума и скипидара.