Два крупных пожара на фабриках в Пакистане. Число жертв приближается к 300

Новости Пакистана. Число жертв страшного пожара в Карачи приближается к трем сотням. По одной из версий, вспыхнули контейнеры, где хранились материалы из пластика. Спасаясь от огня, рабочие выпрыгивали из окон четырехэтажных зданий, так как запасных выходов не было.

Еще один пожар, вызванный проблемами в электропроводке, произошел в другом пакистанском городе, Лахоре, на обувной фабрике. Там погибли 25 человек.

Два крупных пожара на фабриках в Пакистане унесли жизни более 80 человек

Жертвами пожаров на двух фабриках в Пакистане стали более 80 человек. Поздно вечером 11 сентября на предприятии в городе Карачи на юге страны произошел пожар. Там – наибольшее число жертв. Среди погибших - 10 женщин. Десятки рабочих получили увечья, спасаясь от огня, они выпрыгивали из окон четырехэтажных цехов.

Второй крупный пожар произошел на фабрике по производству обуви в городе Лахор на востоке Пакистана. Он унес жизни 21 человека, 14 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.