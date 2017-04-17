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Верблюдица Саке из Минского зоопарка жива: животное погибло, но другое

17 апреля 2017 20:19
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Новости Беларуси. Днем 17 апреля в средствах массовой информации появилась новость о смерти верблюда в Минском зоопарке. По сообщению журналистов, животное проглотило целлофановый пакет с угощениями.

«Столичные подробности» выяснили: с верблюдицей Саке все в порядке.

Верблюдица Саке из Минского зоопарка жива: животное погибло, но другое-1

А такой инцидент действительно произошел, но в декабре 2016 года с ее самцом. Южная гостья тогда лишилась единственного сородича. Сегодня она здорова и, кроме наступившей прохлады, верблюдицу ничего не беспокоит. Чтобы скрасить одиночество, ей даже подселили рогатого соседа по вольеру.

Сотрудники зоопарка напоминают, что, угощая животное, его легко можно погубить.

Верблюдица Саке из Минского зоопарка жива: животное погибло, но другое-4

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Просим посетителей не кормить животных. Мы понимаем, что это делается из добрых побуждений, что хочется чем-то угостить и пообщаться с животным. Но делать этого не нужно.

Лучше всего прийти в зоопарк просто посмотреть на животных и не беспокоить их.

У нас животные не голодные, они получают все необходимое пропитание.

По словам специалистов, больше всех страдают парнокопытные животные.

Анатомическое строение их ротовой полости не позволяет выплюнуть то, что уже попало в пасть.

Если есть желание покормить зверей, то лучше приобрести специальный корм, который продают на территории зоопарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Зоопарк # Фотофакт # Татьяна Ильясова-Кононова

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