Верблюдица Саке из Минского зоопарка жива: животное погибло, но другое

Новости Беларуси. Днем 17 апреля в средствах массовой информации появилась новость о смерти верблюда в Минском зоопарке. По сообщению журналистов, животное проглотило целлофановый пакет с угощениями. «Столичные подробности» выяснили: с верблюдицей Саке все в порядке.

А такой инцидент действительно произошел, но в декабре 2016 года с ее самцом. Южная гостья тогда лишилась единственного сородича. Сегодня она здорова и, кроме наступившей прохлады, верблюдицу ничего не беспокоит. Чтобы скрасить одиночество, ей даже подселили рогатого соседа по вольеру.

Сотрудники зоопарка напоминают, что, угощая животное, его легко можно погубить.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Просим посетителей не кормить животных. Мы понимаем, что это делается из добрых побуждений, что хочется чем-то угостить и пообщаться с животным. Но делать этого не нужно.