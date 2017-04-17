Руководитель команды граффитистов Артем Бурж прокомментировал ситуацию на Бали

Через некоторое время команду отпустили, но паспорта не вернули.

Статья предусматривает штраф в 37,5 тысяч долларов или лишение свободы до пяти лет.

Наших соотечественников задержали на Бали 12 апреля после того, как художники написали очередное граффити. Местная миграционная служба обвинила их в незаконном предпринимательстве.

Туда уже вылетел сотрудник почетного консульства Беларуси.

Новости Беларуси. МИД нашей страны делает все возможное для решения проблемы витебских граффитистов на острове Бали.

Артем Бурж, руководитель команды граффитистов: К нам подъехали сотрудники иммиграционной службы, которые попросили предъявить наши паспорта. После этого они сразу же выдали нам бумагу, что задерживают наши паспорта, поставили штамп и пригласили нас в отделение.

На следующий день был составлен рапорт, почему-то на индонезийском языке.

Меня с Ильей пытаются привлечь к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, и при этом удерживают наши паспорта. Мои попытки объяснить для чего мы это делаем, как мы это делаем…

Они в принципе не понимают, что мы можем что-то делать бесплатно.

Чрезмерная активность, и они проявляют интерес сразу же.

В Беларуси эти граффитисты известны своими черно-белыми работами на витебских улицах – это портреты Александра Пушкина, Евгения Леонова и американской кинодивы Мерилин Монро.

По Бали художники путешествуют уже несколько месяцев.

За это время с их творчеством познакомились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.