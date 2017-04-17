В ночь на Пасху малолетние вандалы расписали стену костела в Волковысском районе

Новости Беларуси. Установлены подозреваемые в осквернении храма в Волковысском районе. В ночь на Пасху два малолетних жителя поселка Росcь нанесли непристойные надписи на стену часовни одного из костелов.



Как выяснили правоохранители, до того, как пойти к костелу, молодые люди употребляли спиртное.

Александр Войтович, начальник криминальной милиции Волковысского РОВД:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых

в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет. До этого они употребляли спиртные напитки, и в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни.

На стене был «расписан» диалог между хулиганами.

Один из них настолько увлекся, что написал имя своего приятеля. Как оказалось, в помощь оперативникам.



Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем при анализе размещенного текста просматривался диалог между подозреваемыми. Кто-то из них настолько увлекся, что написал имя приятеля, как оказалось, в помощь оперативникам. В социальных сетях эти люди грешат опубликованием аналогичных постов, а также пропагандируют нацистскую символику 3-го рейха. Весь процесс с нецензурными комментариями один из подозреваемых снимал на мобильник.

По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.