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В ночь на Пасху малолетние вандалы расписали стену костела в Волковысском районе

17 апреля 2017 16:15
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Новости Беларуси. Установлены подозреваемые в осквернении храма в Волковысском районе. В ночь на Пасху два малолетних жителя поселка Росcь нанесли непристойные надписи на стену часовни одного из костелов.

Как выяснили правоохранители, до того, как пойти к костелу, молодые люди употребляли спиртное.

Александр Войтович, начальник криминальной милиции Волковысского РОВД:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых
в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет. До этого они употребляли спиртные напитки, и в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни.

На стене был «расписан» диалог между хулиганами.

Один из них настолько увлекся, что написал имя своего приятеля. Как оказалось, в помощь оперативникам.

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем при анализе размещенного текста просматривался диалог между подозреваемыми. Кто-то из них настолько увлекся, что написал имя приятеля, как оказалось, в помощь оперативникам. В социальных сетях эти люди грешат опубликованием аналогичных постов, а также пропагандируют нацистскую символику 3-го рейха. Весь процесс с нецензурными комментариями один из подозреваемых снимал на мобильник.

По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Вандализм и живодерство # Игорь Белозеров # Александр Войтович

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