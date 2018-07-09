Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование аварии в Солигорском районе с участием трактора и легковушки. Как сообщает УСК по Минской области, ДТП случилось днём 29 апреля 2018 года на трассе Челонец – Гоцк. BMW, за рулём которого находился 24-летний молодой человек, ехал на 8 километре дороги в сторону деревни Человнец в составе свадебного кортежа.

В определённый момент водитель решил обогнать колонну из пяти автомобилей и выехал на встречную полосу. Завершая обгон, иномарка перестраивалась в правую полосу и врезалась в ехавший впереди трактор FENDT 930. При столкновении погибли пассажиры легковушки: 24-летний парень и 25-летняя девушка.