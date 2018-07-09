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Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа

09 июля 2018 10:14
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование аварии в Солигорском районе с участием трактора и легковушки.  

Как сообщает УСК по Минской области, ДТП случилось днём 29 апреля 2018 года на трассе Челонец – Гоцк. BMW, за рулём которого находился 24-летний молодой человек, ехал на 8 километре дороги в сторону деревни Человнец в составе свадебного кортежа.  

Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа-1

В определённый момент водитель решил обогнать колонну из пяти автомобилей и выехал на встречную полосу. Завершая обгон, иномарка перестраивалась в правую полосу и врезалась в ехавший впереди трактор FENDT 930.  

При столкновении погибли пассажиры легковушки: 24-летний парень и 25-летняя девушка.  

Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа-4

В ходе расследования были допрошены свидетели и очевидцы, проведены следственные эксперименты, получены результаты исследований специалистов ГКСЭ, которые проверяли скорость движения BMW и возможность наличия неисправностей.  

Гражданину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК РБ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Весной 2018 года возле деревни Гоцк произошло ДТП.  

Погибли два человека – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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