Завершено расследование ДТП под Солигорском с участием свадебного кортежа
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование аварии в Солигорском районе с участием трактора и легковушки.
Как сообщает УСК по Минской области, ДТП случилось днём 29 апреля 2018 года на трассе Челонец – Гоцк. BMW, за рулём которого находился 24-летний молодой человек, ехал на 8 километре дороги в сторону деревни Человнец в составе свадебного кортежа.
В определённый момент водитель решил обогнать колонну из пяти автомобилей и выехал на встречную полосу. Завершая обгон, иномарка перестраивалась в правую полосу и врезалась в ехавший впереди трактор FENDT 930.
При столкновении погибли пассажиры легковушки: 24-летний парень и 25-летняя девушка.
В ходе расследования были допрошены свидетели и очевидцы, проведены следственные эксперименты, получены результаты исследований специалистов ГКСЭ, которые проверяли скорость движения BMW и возможность наличия неисправностей.
Гражданину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 УК РБ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело передано в прокуратуру.
Весной 2018 года возле деревни Гоцк произошло ДТП.
Погибли два человека – здесь подробнее.