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В Ивацевичах поезд сбил мужчину. Человек погиб

09 июля 2018 09:11
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Новости Беларуси. Вечером 7 июля в Ивацевичах грузовой поезд смертельно травмировал человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, когда грузовой состав №2619 сообщением Минск – Брест двигался по мосту через реку Гривда, под поезд прыгнул мужчина.  

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с гражданином не получилось. Личность погибшего установлена, им оказался безработный 35-летний местный житель.  

По факту случившегося проводится проверка. В результате произошедшего движение поездов на станции задержалось на 44 минуты.  

Летом 2018 года в Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину.  

На предупредительные сигналы гражданка не реагировала – подробнее здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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