В Ивацевичах поезд сбил мужчину. Человек погиб

Новости Беларуси. Вечером 7 июля в Ивацевичах грузовой поезд смертельно травмировал человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, когда грузовой состав №2619 сообщением Минск – Брест двигался по мосту через реку Гривда, под поезд прыгнул мужчина.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с гражданином не получилось. Личность погибшего установлена, им оказался безработный 35-летний местный житель.
По факту случившегося проводится проверка. В результате произошедшего движение поездов на станции задержалось на 44 минуты.
Летом 2018 года в Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину.
На предупредительные сигналы гражданка не реагировала – подробнее здесь.