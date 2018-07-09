В Ивацевичах поезд сбил мужчину. Человек погиб

Новости Беларуси. Вечером 7 июля в Ивацевичах грузовой поезд смертельно травмировал человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, когда грузовой состав №2619 сообщением Минск – Брест двигался по мосту через реку Гривда, под поезд прыгнул мужчина.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения с гражданином не получилось. Личность погибшего установлена, им оказался безработный 35-летний местный житель.

По факту случившегося проводится проверка. В результате произошедшего движение поездов на станции задержалось на 44 минуты.

Летом 2018 года в Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину.