Малышке – полтора года. Разыскиваются родители найденной у подъезда в Витебске девочки

Новости Беларуси. В Витебске на улице нашли маленькую девочку. Сейчас разыскиваются ее родители.

По информации УВД Витебского облисполкома, ребенка нашли 30 мая вечером. Девочке полтора года. Ее обнаружил местный житель. Он сообщил, что у подъезда дома по улице Репина находится ребенок без взрослых.

До приезда следственно-оперативной группы девочка находилась под присмотром прохожего.

На малышке был надет памперс и розовая майка. Ребенка осмотрели врачи, найденная девочка была доставлена в больницу на обследование.

Милиция разыскивает родственников ребенка. Людей, которые обладают какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефону 102.

Обновлено в 13:11. Мама девочки найдена – здесь подробнее.