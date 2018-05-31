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Малышке – полтора года. Разыскиваются родители найденной у подъезда в Витебске девочки

31 мая 2018 08:00
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Новости Беларуси. В Витебске на улице нашли маленькую девочку. Сейчас разыскиваются ее родители.

По информации УВД Витебского облисполкома, ребенка нашли 30 мая вечером. Девочке полтора года. Ее обнаружил местный житель. Он сообщил, что у подъезда дома по улице Репина находится ребенок без взрослых.

До приезда следственно-оперативной группы девочка находилась под присмотром прохожего.

На малышке был надет памперс и розовая майка. Ребенка осмотрели врачи, найденная девочка была доставлена в больницу на обследование.

Милиция разыскивает родственников ребенка. Людей, которые обладают какой-либо информацией, просят сообщить ее по телефону 102.

Обновлено в 13:11. Мама девочки найдена – здесь подробнее

 В минувшем году в Молодечно пьяная мать оставила годовалую дочь в песочнице (читать далее). 

# Пропавшие люди # происшествия

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