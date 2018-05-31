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В Глубокском районе при обгоне погиб мужчина. За 2 дня до ДТП он обменял авто на мотоцикл

31 мая 2018 07:24
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Глубокском районе.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 30 мая. Мотоциклом Kawasaki управлял 44-летний мужчина. Он не справился с управлением при обгоне и опрокинулся.

Водитель погиб на месте ДТП.

Мужчина ехал без шлема, а также не имел прав на управление мотоциклом (только легковыми и грузовыми автомобилями).

За два дня до аварии погибший обменял свою машину на мотоцикл.

На минувшей неделе в Вороновском районе погиб мотоциклист-бесправник (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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