В Глубокском районе при обгоне погиб мужчина. За 2 дня до ДТП он обменял авто на мотоцикл

Новости Беларуси. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Глубокском районе.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 30 мая. Мотоциклом Kawasaki управлял 44-летний мужчина. Он не справился с управлением при обгоне и опрокинулся.

Водитель погиб на месте ДТП.

Мужчина ехал без шлема, а также не имел прав на управление мотоциклом (только легковыми и грузовыми автомобилями).

За два дня до аварии погибший обменял свою машину на мотоцикл.