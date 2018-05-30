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Из-за жары в Серебрянке деформировались трамвайные рельсы

30 мая 2018 21:23
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Новости Беларуси. Не выдержали солнечного удара: из-за деформации рельсов на 10 минут было приостановлено движение трамваев в Серебрянке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за жары в Серебрянке деформировались трамвайные рельсы-1

Проблема возникла на участке от улицы народной до Тухачевского. Рабочие ремонтировали рельсы в перерывах между движения трамваев. Во второй половине дня дефект полностью устранили.

# Общественный транспорт # происшествия # Фотофакт

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