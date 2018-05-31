В Минске ребёнок попал под трамвай

Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Минске трамвай сбил девочку.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского района Минска, авария произошла на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича.
По имеющимся данным, пострадавшей школьнице около 9-10 лет. Ребёнка госпитализировали с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».
По факту ДТП проводится проверка.
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