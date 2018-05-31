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В Минске ребёнок попал под трамвай

31 мая 2018 06:36
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Новости Беларуси. Вечером 30 мая в Минске трамвай сбил девочку.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Первомайского района Минска, авария произошла на пересечении Логойского тракта и улицы Лукьяновича.  

По имеющимся данным, пострадавшей школьнице около 9-10 лет. Ребёнка госпитализировали с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма».  

По факту ДТП проводится проверка.  

На неделе в Витебске мужчина с ножом напал на подростка в трамвае.  

Парню была нанесена резаная рана предплечья – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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