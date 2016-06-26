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На реке Ствиге в Гомельской области утонули трое подростков

26 июня 2016 14:57
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Новости Беларуси. Обстоятельства гибели трёх подростков в Гомельской области устанавливает следственно-оперативная группа. Она продолжает работу в акватории реки Ствига, в которой утром были обнаружены трупы.

Накануне вечером ребята отправились на рыбалку. Однако домой они так и не вернулись. Родные забили тревогу. К поиску подключились сельчане и пограничники. Юных рыбаков без признаков жизни обнаружили в реке местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Следственном комитете рассказали подробности гибели подростков (больше информации здесь).

# происшествия # Утопления

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