На реке Ствиге в Гомельской области утонули трое подростков

Новости Беларуси. Обстоятельства гибели трёх подростков в Гомельской области устанавливает следственно-оперативная группа. Она продолжает работу в акватории реки Ствига, в которой утром были обнаружены трупы.

Накануне вечером ребята отправились на рыбалку. Однако домой они так и не вернулись. Родные забили тревогу. К поиску подключились сельчане и пограничники. Юных рыбаков без признаков жизни обнаружили в реке местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.